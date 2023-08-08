FULL LIST: Lawan gets Defence, Oshiomhole handles interior as Akpabio constitutes Standing Committees

Senate President Godswill Akpabio has constituted the standing committees of the upper legislative chamber.
A list of the committee and the chairpersons were released after the Senate confirmed the appointments of President Bola Tinubu’s ministers, suspending those of three others, including former Governor Nasir El-Rufai.
Among those who made the lists of committee chair are Aminu Tambuwal, housing; Ahmad Lawan, Defence, Buhari Abdulfatai, Aviation; and Abiru Tokunbo, Banking.
Senate defers confirmation of El-Rufai, Danladi, Okotete, passes other ministerial nominees
Dramatic moments at Senate ministerial screening
Below is the list:
SENATE COMMITTEE ON AIR FORCE
AKWASHIKI GODIYA
SENATE COMMITTEE ON ANTI CORRUPTION AND FINANCIAL CRIMES
UDENDE EMMANUEL
SENATE COMMITTEE ON AVIATION
BUHARI ABDULFATAI
SENATE COMMITTEE ON CAPTAL MARKET
OSITA IZUNASO
SENATE COMMITTEE ON ESTABLISHMENT AND PUBLIC SERVICES
CYRIL FASUYI
SENATE COMMITTEE ON ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE
SERIAKE DICKSON
SENATE COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN DEVT.
AMINU TAMBUWAL
SENATE COMMITTEE ON INTERIOR
ADAMS OSHIOMHOLE
SENATE COMMITTEE ON DEFENCE
AHMAD LAWAN
SENATE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
WADADA AHMED
SENATE COMMITTEE ON SPECIAL DUTIES
KAKA SHEHU LAWAN
SENATE COMMITTEE ON SUSTAINABLE DEVT GOALS
IDIAT OLURANTI
SENATE COMMITTEE ON WORKS
PATRICK NDUBUEZE
SENATE COMMITTEE ON APPROPRIATION
SOLOMON ADEOLA
SENATE COMMITTEE ON FERMA
USAINI BABANGIDA
SENATE COMMITTEE ON FINANCE
MUSA MOHAMMED SANI
SENATE COMMITTEE ON BANKING INSURANCE AND OTHER FINANCIAL INST.
ABIRU ADEYOKUNBO
SENATE COMMITTEE ON ARMY
ABDULAZIZ YARADUA
SENATE COMMITTEE ON CUSTOMS EXCISE AND TARIFF
ISA JIBRIN
SENATE COMMITTEE ON COOPERATION AND INTEGRATION NEPAD
YAU SAHABI
SENATE COMMITTEE ON CULTURE AND TOURISM
ISHAKU ELISHA
SENATE COMMITTEE ON DIASPORA AND NGO
VICTOR UMEH
SENATE COMMITTEE ON DRUGS AND NARCOTICS
DANKWAMBO IBRAHIM
SENATE COMMITTEE ON EDUCATION BASIC AND SECONDARY
LAWAN ADAMU USMAN
SENATE COMMITTEE ON EMPLOYMENT AND PRODUCTIVITY
DIKET PLANG
SENATE COMMITTEE ON ENVIRONMENT
AKINTUNDE YUNUS
SENATE COMMITTEE ON ETHICS PUBLIC PETITIONS
IMASUEN NEDA
SENATE COMMITTEE ON FCT
IBRAHIM FOLARIN
SENATE COMMITTEE ON FEDERAL CHARACTER AND GOVERNMENTAL AFFAIRS
ALLWELL IHEANACHO
SENATE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS
SANI BELLO
SENATE COMMITTEE ON GAS
JARIGBE JARIGBE
SENATE COMMITTEE ON HEALTH
BANIGO HARRY IPALIBO
SENATE COMMITTEE ON UPSTREAM PETROLEUM
ETANG WILLIAMS
SENATE COMMITTEE ON WATER RESOURCES
ABUBAKAR YARI
SENATE COMMITTEE ON TRADE AND INVESTMENT
SADIK UMAR
SENATE COMMITTEE ON SOLID MINERALS
OSITA NGU
SENATE COMMITTEE ON TERTIARY EDUCATION AND TETFUND
DANDUTSE MUNTARI
SENATE COMMITTEE ON STATES AND LOCAL GOVT AFFAIRS
PATRICK IFEANYI UBAH
SENATE COMMITTEE ON OIL AND GAS HOST COMMUNITIES
BENSON AGADAGA
SENATE COMMITTEE ON POWER
ABARIBE EYINNAYA
SENATE COMMITTEE ON POLICE AFFAIRS
ABDULHAMID MALAM MADORI
SENATE COMMITTEE ON LOCAL AND FOREIGN DEBTS
MAGATAKARDA WAMMAKO
SENATE COMMITTEE ON ICT CYBER CRIMES
AFOLABI SALISU
SENATE COMMITTEE ON INEC
ALI SHARAFADEEN
SENATE COMMITTEE ON INDUSTRIES
FADAHUNSI ANTHONY
SENATE COMMITTEE ON LAND TRANSPORT
ADAMU ALIERO
SENATE COMMITTEE ON LOCAL CONTENT
OHERE SADIKU
SENATE COMMITTEE ON NATIONAL IDENTITY AND POPULATION COMMISSION
AHMED NINGI
SENATE COMMITTEE ON NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC AFFAIRS
YAHAYA ABDUL
SENATE COMMITTEE ON NATIONAL SECURITY AND INTELLIGENCE
UMAR SHEHU
SENATE COMMITTEE ON NAVY
DANIEL OLUGBENGA
SENATE COMMITTEE ON NIGER DELTA
BARI MPIGI
SENATE COMMITTEE ON PUBLIC PROCUREMENT
MONDAY OGBERU
SENATE COMMITTEE ON RULES AND BUSINESS
TITUS ZAM
SENATE COMMITTEE ON INFORMATION AND NATIONAL ORIENTATION
EZE EMEKA
SENATE COMMITTEE ON JUDICIARY HUMAN RIGHTS AND LEGAL MATTERS
MOHAMMED TAHIR MONGUNO
SENATE COMMITTEE ON YOUTH AND SPORTS
ADARAMODU ADEYEMI
COMMITTEE ON SENATE SERVICES
SUNDAY KARIMI
SENATE COMMITTEE ON WOMEN AFFAIRS
IRETI KINGIBE
SENATE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECH.
AMINU IYA ABBAS
SENATE COMMITTEE ON SOCIAL WELFARE AND POVERTY ALLEVIATION
DAVID JIMKUTA
SENATE COMMITTEE ON NTER PARLIAMENTARY AFFAIRS
GOJE DANJUMA
SENATE COMMITTEE ON PRIVATIZATION
KALU ORJI
SENATE COMMITTEE ON PRIMARY HEALTHCARE DEVT AND DISEASE CONTROL
IBRAHIM LAMIDO
SENATE COMMITTEE ON MEDIA AND PUBLIC AFFAIRS
ADARAMODU ADEYEMI
SENATE COMMITTEE ON LEGISLATIVE COMPLIANCE
MUSA MADOBI
SENATE COMMITTEE ON AGRIC PRODUCTION SERVICES AND RURAL DEVT
MUSTAFA SALIU
SENATE COMMITTEE ON COMMUNICATION
ALIYU BILBIS
SENATE COMMITTEE ON MARINE TRANSPORT
SANI WASIU
SENATE COMMITTEE ON NDDC
ASUKUO EKPENYONG
SENATE COMMITTEE ON AGRIC. COLLEGES AND INSTITUTIONS
ADENIYI
SENATE COMMITTEE ON NASENI
ONYEWUCHI EZENWA
SENATE COMMITTEE ON CONSTITUTION AMENDMENT
BARAU JIBRIN
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