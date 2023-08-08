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    FULL LIST: Lawan gets Defence, Oshiomhole handles interior as Akpabio constitutes Standing Committees

    Senate President Godswill Akpabio has constituted the standing committees of the upper legislative chamber. A list of the committee and the chairpersons were released after…

    Senate President Godswill Akpabio has constituted the standing committees of the upper legislative chamber.

    A list of the committee and the chairpersons were released after the Senate confirmed the appointments of President Bola Tinubu’s ministers, suspending those of three others, including former Governor Nasir El-Rufai.

    Among those who made the lists of committee chair are Aminu Tambuwal, housing; Ahmad Lawan, Defence, Buhari Abdulfatai, Aviation; and Abiru Tokunbo, Banking.

    Senate defers confirmation of El-Rufai, Danladi, Okotete, passes other ministerial nominees

    Dramatic moments at Senate ministerial screening

    Below is the list:

    SENATE COMMITTEE ON AIR FORCE
    AKWASHIKI GODIYA

    SENATE COMMITTEE ON ANTI CORRUPTION AND FINANCIAL CRIMES
    UDENDE EMMANUEL

    SENATE COMMITTEE ON AVIATION
    BUHARI ABDULFATAI

    SENATE COMMITTEE ON CAPTAL MARKET
    OSITA IZUNASO

    SENATE COMMITTEE ON ESTABLISHMENT AND PUBLIC SERVICES
    CYRIL FASUYI

    SENATE COMMITTEE ON ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE
    SERIAKE DICKSON

    SENATE COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN DEVT.
    AMINU TAMBUWAL

    SENATE COMMITTEE ON INTERIOR
    ADAMS OSHIOMHOLE

    SENATE COMMITTEE ON DEFENCE
    AHMAD LAWAN

    SENATE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
    WADADA AHMED

    SENATE COMMITTEE ON SPECIAL DUTIES
    KAKA SHEHU LAWAN

    SENATE COMMITTEE ON SUSTAINABLE DEVT GOALS
    IDIAT OLURANTI

    SENATE COMMITTEE ON WORKS
    PATRICK NDUBUEZE

    SENATE COMMITTEE ON APPROPRIATION
    SOLOMON ADEOLA

    SENATE COMMITTEE ON FERMA
    USAINI BABANGIDA

    SENATE COMMITTEE ON FINANCE
    MUSA MOHAMMED SANI

    SENATE COMMITTEE ON BANKING INSURANCE AND OTHER FINANCIAL INST.
    ABIRU ADEYOKUNBO

    SENATE COMMITTEE ON ARMY
    ABDULAZIZ YARADUA

    SENATE COMMITTEE ON CUSTOMS EXCISE AND TARIFF
    ISA JIBRIN

    SENATE COMMITTEE ON COOPERATION AND INTEGRATION NEPAD
    YAU SAHABI

    SENATE COMMITTEE ON CULTURE AND TOURISM
    ISHAKU ELISHA

    SENATE COMMITTEE ON DIASPORA AND NGO
    VICTOR UMEH

    SENATE COMMITTEE ON DRUGS AND NARCOTICS
    DANKWAMBO IBRAHIM

    SENATE COMMITTEE ON EDUCATION BASIC AND SECONDARY
    LAWAN ADAMU USMAN

    SENATE COMMITTEE ON EMPLOYMENT AND PRODUCTIVITY
    DIKET PLANG

    SENATE COMMITTEE ON ENVIRONMENT
    AKINTUNDE YUNUS

    SENATE COMMITTEE ON ETHICS PUBLIC PETITIONS
    IMASUEN NEDA

    SENATE COMMITTEE ON FCT
    IBRAHIM FOLARIN

    SENATE COMMITTEE ON FEDERAL CHARACTER AND GOVERNMENTAL AFFAIRS
    ALLWELL IHEANACHO

    SENATE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS
    SANI BELLO

    SENATE COMMITTEE ON GAS
    JARIGBE JARIGBE

    SENATE COMMITTEE ON HEALTH
    BANIGO HARRY IPALIBO

    SENATE COMMITTEE ON UPSTREAM PETROLEUM
    ETANG WILLIAMS

    SENATE COMMITTEE ON WATER RESOURCES
    ABUBAKAR YARI

    SENATE COMMITTEE ON TRADE AND INVESTMENT
    SADIK UMAR

    SENATE COMMITTEE ON SOLID MINERALS
    OSITA NGU

    SENATE COMMITTEE ON TERTIARY EDUCATION AND TETFUND
    DANDUTSE MUNTARI

    SENATE COMMITTEE ON STATES AND LOCAL GOVT AFFAIRS
    PATRICK IFEANYI UBAH

    SENATE COMMITTEE ON OIL AND GAS HOST COMMUNITIES
    BENSON AGADAGA

    SENATE COMMITTEE ON POWER
    ABARIBE EYINNAYA

    SENATE COMMITTEE ON POLICE AFFAIRS
    ABDULHAMID MALAM MADORI

    SENATE COMMITTEE ON LOCAL AND FOREIGN DEBTS
    MAGATAKARDA WAMMAKO

    SENATE COMMITTEE ON ICT CYBER CRIMES
    AFOLABI SALISU

    SENATE COMMITTEE ON INEC
    ALI SHARAFADEEN

    SENATE COMMITTEE ON INDUSTRIES
    FADAHUNSI ANTHONY

    SENATE COMMITTEE ON LAND TRANSPORT
    ADAMU ALIERO

    SENATE COMMITTEE ON LOCAL CONTENT
    OHERE SADIKU

    SENATE COMMITTEE ON NATIONAL IDENTITY AND POPULATION COMMISSION
    AHMED NINGI

    SENATE COMMITTEE ON NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC AFFAIRS
    YAHAYA ABDUL

    SENATE COMMITTEE ON NATIONAL SECURITY AND INTELLIGENCE
    UMAR SHEHU

    SENATE COMMITTEE ON NAVY
    DANIEL OLUGBENGA

    SENATE COMMITTEE ON NIGER DELTA
    BARI MPIGI

    SENATE COMMITTEE ON PUBLIC PROCUREMENT
    MONDAY OGBERU

    SENATE COMMITTEE ON RULES AND BUSINESS
    TITUS ZAM

    SENATE COMMITTEE ON INFORMATION AND NATIONAL ORIENTATION
    EZE EMEKA

    SENATE COMMITTEE ON JUDICIARY HUMAN RIGHTS AND LEGAL MATTERS
    MOHAMMED TAHIR MONGUNO

    SENATE COMMITTEE ON YOUTH AND SPORTS
    ADARAMODU ADEYEMI

    COMMITTEE ON SENATE SERVICES
    SUNDAY KARIMI

    SENATE COMMITTEE ON WOMEN AFFAIRS
    IRETI KINGIBE

    SENATE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECH.
    AMINU IYA ABBAS

    SENATE COMMITTEE ON SOCIAL WELFARE AND POVERTY ALLEVIATION
    DAVID JIMKUTA

    SENATE COMMITTEE ON NTER PARLIAMENTARY AFFAIRS
    GOJE DANJUMA

    SENATE COMMITTEE ON PRIVATIZATION
    KALU ORJI

    SENATE COMMITTEE ON PRIMARY HEALTHCARE DEVT AND DISEASE CONTROL
    IBRAHIM LAMIDO

    SENATE COMMITTEE ON MEDIA AND PUBLIC AFFAIRS
    ADARAMODU ADEYEMI

    SENATE COMMITTEE ON LEGISLATIVE COMPLIANCE
    MUSA MADOBI

    SENATE COMMITTEE ON AGRIC PRODUCTION SERVICES AND RURAL DEVT
    MUSTAFA SALIU

    SENATE COMMITTEE ON COMMUNICATION
    ALIYU BILBIS

    SENATE COMMITTEE ON MARINE TRANSPORT
    SANI WASIU

    SENATE COMMITTEE ON NDDC
    ASUKUO EKPENYONG

    SENATE COMMITTEE ON AGRIC. COLLEGES AND INSTITUTIONS
    ADENIYI

    SENATE COMMITTEE ON NASENI
    ONYEWUCHI EZENWA

    SENATE COMMITTEE ON CONSTITUTION AMENDMENT
    BARAU JIBRIN

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