Adamawa: Fintiri leading Binani with 35,617 votes after 20 of 21 LGA results

Governor Ahmadu Fintiri and candidate of the Peoples Democratic Party (PDP) is currently leading his closest rival, Aishatu Dahiru Binani of the All Progressives Congress…

Governor Ahmadu Fintiri and candidate of the Peoples Democratic Party (PDP) is currently leading his closest rival, Aishatu Dahiru Binani of the All Progressives Congress (APC) with 35,617 votes.

This is according to the results from 20 out of the 21 local government areas of the state declared by the Independent National Electoral Commission (INEC) at the state collation centre in Yola. The results from Fufure LGA are being awaited.

Out of the 20 LGA declared so far, PDP won in 13, polling 401,115 votes, while APC won in seven with 365,498 votes.

BREAKING: Thugs set house of Kano singer, Rara, on fire

BREAKING: Notorious bandit shot dead

Find details of the declared results below:

Adamawa State Governorship Election Results

Guyuk LGA

No Reg Voters: 79506

No Acc Voters: 33629

AA – 3

ADC – 55

ADP – 49

APC – 14172

APGA – 16

APM – 7

APP – 5

LP – 46

NNPP – 11

NRM – 29

PDP – 18427

PRP – 9

SDP – 422

YPP – 10

ZLP – 1

Total valid Votes: 33262

Rejected votes: 341

Total Vote cast: 33603

Jada LGA

No Reg Voters: 112462

No Acc Voters: 46423

AA – 25

ADC – 112

ADP – 95

APC – 20899

APGA – 43

APM – 53

APP – 19

LP – 152

NNPP – 214

NRM – 94

PDP – 22933

PRP – 216

SDP – 753

YPP – 81

ZLP – 11

Total valid Votes: 45700

Rejected votes: 698

Total Vote cast: 46398

Gombi LGA

No Reg Voters: 102531

No Acc Voters: 41274

AA – 21

ADC – 148

ADP – 144

APC – 19665

APGA – 35

APM – 17

APP – 13

LP – 36

NNPP – 18

NRM – 69

PDP – 19866

PRP – 36

SDP – 59

YPP – 14

ZLP – 5

Total valid Votes: 40146

Rejected votes: 912

Total Vote cast: 41058

Shelleng LGA

No Reg Voters: 66379

No Acc Voters: 29839

AA – 8

ADC – 24

ADP – 53

APC – 12589

APGA – 10

APM – 8

APP – 6

LP – 12

NNPP – 3

NRM – 15

PDP – 14867

PRP – 15

SDP – 1136

YPP – 8

ZLP – 3

Total valid Votes: 28757

Rejected votes: 231

Total Vote cast: 28988

Ganye LGA

No Reg Voters: 100671

No Acc Voters: 40887

AA – 10

ADC – 80

ADP – 92

APC – 21605

APGA – 42

APM – 35

APP – 09

LP – 22

NNPP – 26

NRM – 59

PDP – 17883

PRP – 76

SDP – 69

YPP – 26

ZLP – 7

Total valid Votes: 40041

Rejected votes: 793

Total Vote cast: 40834

Demsa LGA

No Reg Voters: 96907

No Acc Voters: 36379

AA – 6

ADC – 255

ADP – 104

APC – 11798

APGA – 28

APM – 14

APP – 14

LP – 84

NNPP – 32

NRM – 77

PDP – 22958

PRP – 179

SDP – 146

YPP – 14

ZLP – 03

Total valid Votes: 35712

Rejected votes: 661

Total Vote cast: 36373

Lamurde LGA

No Reg Voters: 80942

No Acc Voters: 29512

AA – 8

ADC – 296

ADP – 50

APC – 9376

APGA – 15

APM – 9

APP – 5

LP – 97

NNPP – 57

NRM – 28

PDP – 19104

PRP – 13

SDP – 126

YPP – 16

ZLP – 8

Total valid Votes: 29208

Rejected votes: 295

Total Vote cast: 29503

Mubi North LGA

No Reg Voters: 148693

No Acc Voters: 51755

AA – 232

ADC – 113

ADP – 129

APC – 32342

APGA – 36

APM – 32

APP – 11

LP – 52

NNPP – 158

NRM – 50

PDP – 17469

PRP – 67

SDP – 53

YPP – 11

ZLP – 06

Total valid Votes: 50761

Rejected votes: 728

Total Vote cast: 51489

Mayo-Belwa LGA

No Reg Voters: 105768

No Acc Voters: 47249

AA – 8

ADC – 98

ADP – 60

APC – 23576

APGA – 22

APM – 31

APP – 14

LP – 556

NNPP – 230

NRM – 37

PDP – 20239

PRP – 98

SDP – 860

YPP – 56

ZLP – 29

Total valid Votes: 45914

Rejected votes: 555

Total Vote cast: 46469

Maiha LGA

No Reg Voters: 62393

No Acc Voters: 26715

AA – 7

ADC – 27

ADP – 46

APC – 13242

APGA – 24

APM – 10

APP – 46

LP – 05

NNPP – 10

NRM – 33

PDP – 12792

PRP – 18

SDP – 14

YPP – 11

ZLP – 03

Total valid Votes: 26248

Rejected votes: 434

Total Vote cast: 26682

Gerei LGA

No Reg Voters: 88154

No Acc Voters: 36617

AA – 8

ADC – 48

ADP – 82

APC – 16140

APGA – 26

APM – 38

APP – 7

LP – 118

NNPP – 933

NRM – 44

PDP – 17298

PRP – 45

SDP – 95

YPP – 806

ZLP – 27

Total valid Votes: 35715

Rejected votes: 785

Total Vote cast: 36500

Hong LGA

No Reg Voters: 124942

No Acc Voters: 52737

AA – 80

ADC – 181

ADP – 169

APC – 18639

APGA – 41

APM – 29

APP – 19

LP – 295

NNPP – 91

NRM – 88

PDP – 31443

PRP – 29

SDP – 247

YPP – 44

ZLP – 10

Total valid Votes: 51405

Rejected votes: 950

Total Vote cast: 52355

Madagali LGA

No Reg Voters: 89444

No Acc Voters: 39677

AA – 22

ADC – 282

ADP – 101

APC – 9650

APGA – 54

APM – 67

APP – 43

LP – 392

NNPP – 88

NRM – 116

PDP – 27351

PRP – 55

SDP – 209

YPP – 31

ZLP – 10

Total valid Votes: 38471

Rejected votes: 1170

Total Vote cast: 39641

Numan LGA

No Reg Voters: 92086

No Acc Voters: 28601

AA – 8

ADC – 138

ADP – 91

APC – 10626

APGA – 19

APM – 06

APP – 06

LP – 63

NNPP – 28

NRM – 45

PDP – 17026

PRP – 47

SDP – 24

YPP – 14

ZLP – 03

Total valid Votes: 28144

Rejected votes: 455

Total Vote cast: 28599

Mubi South LGA

No Reg Voters: 81047

No Acc Voters: 32220

AA – 64

ADC – 144

ADP – 67

APC – 18149

APGA – 19

APM – 14

APP – 11

LP – 47

NNPP – 160

NRM – 31

PDP – 12686

PRP – 19

SDP – 340

YPP – 14

ZLP – 10

Total valid Votes: 31775

Rejected votes: 434

Total Votes cast: 32209

Yola South LGA

Governorship Results as declared by INEC:

No Reg Voters: 158089

No Acc Voters: 57151

AA – 15

ADC – 201

ADP – 228

APC – 32255

APGA – 48

APM – 27

APP – 20

LP – 54

NNPP – 119

NRM – 66

PDP – 21006

PRP – 56

SDP – 280

YPP – 32

ZLP – 5

Total valid Votes: 54412

Rejected votes: 1060

Total Vote cast: 55472

Toungo LGA

No Reg Voters: 44450

No Acc Voters: 16569

AA – 3

ADC – 49

ADP – 46

APC – 7161

APGA – 16

APM – 24

APP – 8

LP – 09

NNPP – 16

NRM – 38

PDP – 7884

PRP – 19

SDP – 103

YPP – 12

ZLP – 05

Total valid Votes: 15393

Rejected votes: 459

Total Vote cast: 15852

Yola North LGA

No Reg Voters: 206785

No Acc Voters: 66104

AA – 82

ADC – 332

ADP – 210

APC – 37886

APGA – 46

APM – 23

APP – 21

LP – 111

NNPP – 64

NRM – 61

PDP – 24877

PRP – 39

SDP – 1334

YPP – 57

ZLP – 12

Total valid Votes: 65155

Rejected votes: 930

Total Vote cast: 66085

Song LGA

No Reg Voters: 110706

No Acc Voters: 48626

AA – 5

ADC – 96

ADP – 126

APC – 19935

APGA – 47

APM – 67

APP – 21

LP – 438

NNPP – 1582

NRM – 86

PDP – 24744

PRP – 45

SDP – 350

YPP – 73

ZLP – 18

Total valid Votes: 47633

Rejected votes: 949

Total Vote cast: 48582

Michika LGA

No Reg Voters: 114503

No Acc Voters: 49836

AA – 15

ADC – 217

ADP – 75

APC – 15793

APGA – 46

APM – 40

APP – 16

LP – 59

NNPP – 116

NRM – 107

PDP – 30262

PRP – 54

SDP – 28

YPP – 35

ZLP – 10

Total valid Votes: 46873

Rejected votes: 1114

Total Vote cast: 47987